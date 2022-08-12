Nintendo продала более 111 миллионов консолей Switch

Nintendo опубликовала квартальный отчет о прибылях и убытках. По данным отчета, продажи консоли за квартал снизились по сравнению с прошлым годом, но в целом Switch переживает отличное время. Основной причиной падения продаж были проблемы с поставками, но компания по-прежнему рассчитывает отгрузить 21 миллион устройств в текущем финансовом году.

Компания объявила, что продала более 111 миллионов консолей Switch. В свою очередь, Switch Sports продана в количестве 4,84 миллиона копий, а продажи Mario Strikers: Battle League приближаются к 2 миллионам. Kirby and the Forgotten Land также приближается к 2 миллионам проданных копий.
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