Nintendo продала почти 20 млн консолей Switch

В самом конце прошлого года компания Nintendo объявила о намерении увеличить продажи игровых консолей Switch почти наполовину. Судя по всему, японцам по силам выполнить эту задачу. В рождественский квартал компания отгрузила 7,23 млн консолей, а по итогам прошедших трех месяцев было реализовано 2,93 млн единиц. Общие поставки Ninteno Switch уже почти достигли 20 млн консолей. Доход компании за квартал составил 1,5 млрд долларов, тогда как год назад он равнялся 1,37 млрд. Операционная прибыль увеличилась вдове, составив 274 млн долларов.