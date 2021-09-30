Nintendo раздала разработчикам наборы для создания игр в 4К

В свежей публикации Bloomberg утверждается, что Nintendo предоставила как минимум 11 разработчикам инструментарий для создания игр для Switch, поддерживающих графику 4K. Однако вскоре после публикации игровой гигант выступил с заявлением, в котором категорически отрицает, что он предоставляет инструменты для разработки игр для консоли 4K. Кроме того, производитель подтвердил, что у него нет планов по выпуску новой модели консоли, кроме варианта OLED, который выйдет 8 октября. Bloomberg же со своей стороны заявляет, что Nintendo уже раздала наборы инструментов 4K и уже просила разработчиков создавать игры с разрешением 4K к моменту анонса модели OLED.

Издание также сообщило, что 11 компаний, с которыми производитель заключил партнерское соглашение, состоят из крупных издателей и небольших студий, включая Zynga. К сожалению, предстоящая OLED-консоль Nintendo не поддерживает графику 4K, хотя экран приставки предлагает лучшие цвета и контраст, чем предшественники. В прошлом Bloomberg сообщало, что компания работает над консолью с OLED-экраном и чипом NVIDIA, который позволит приставке генерировать графику в разрешении 4K при подключении к телевизору. Однако источник сообщил изданию, что Nintendo боролась с нехваткой компонентов из-за пандемии COVID-19 и была вынуждена отказаться от своих планов на 4K. Хотя, безусловно, выпуск консоли с разрешением 4K кажется следующим логическим шагом для Nintendo, поскольку у ее конкурентов уже есть консоли, поддерживающие это разрешение.
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