Nintendo разрабатывает новую консоль Switch Pro

Игровая приставка Nintendo Switch скоро отметить свой день рождения, приставке исполнится 4 года. По слухам, компания разрабатывает консоль следующего поколения. Ожидается, что новая консоль получить название Switch Pro. Когда стоит ожидать новый продукт компании, скорее всего в 2021 году.

Новая консоль Nintendo Switch Pro удивит нас. Приставка получит много новых функций и более мощное железо. Экран подвергнется обновлению. Приставка предложит улучшенные тактильные ощущения и сенсоры. Можно ожидать новый дизайн JoyCon. В Nintendo могут возникнуть проблемы с продажами в ближайшее время, так как запускается новые консоли PS5 и Xbox Series X. Поэтому, Nintendo Switch Pro напрашивается как ни когда.
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