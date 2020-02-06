Nintendo снижает поставки Switch

Компания Nintendo сообщила о том, что поставки Switch могут быть приостановлены в ближайшем будущем, так как производство приставки сильно затруднилось. Дело в том, что хотя сама компания Nintendo находится в Японии и основные офисы ее тоже там, но производство консолей Switch находится в Китае, где сейчас расположены основные очаги вируса. Из-за этого многие производители стараются уменьшить количество рабочих дней или часов, чтобы люди меньше контактировали друг с другом и не заболели данным вирусом. Естественно, при снижении общего количество рабочих, снижается и объем произведенной продукции, которая потом попадает в магазины. Благодаря этому в Nintendo решили заранее сообщить о снижении объемов произведенной продукции.