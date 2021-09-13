Nintendo снизила цену на Switch

Nintendo официально снизила рекомендованную розничную цену на базовую модель Switch в Европе, сообщило издание Nintendo Life, надеясь, что подобное падение произойдет и в США. Теперь гаджет доступен за 260 фунтов стерлингов в Великобритании или 300 евро (до 270 евро во Франции) в других странах Европы, а не за 280 фунтов стерлингов (330 евро) в официальном магазине Nintendo. «Nintendo of Europe изменяет европейскую торговую цену консоли Nintendo Switch для розничных продавцов», — говорится в заявлении для Eurogamer. «Спустя более четырех с половиной лет после своего первого выпуска Nintendo Switch продолжает демонстрировать высокие темпы продаж в Европе.

После тщательного взвешивания множества факторов, включая курсы обмена валют в Европе и предстоящий запуск новой Nintendo Switch мы решили, что сейчас подходящее время, чтобы изменить европейскую торговую цену Nintendo Switch». Ходят слухи, что цена на базовый блок в США упадет с появлением OLED-переключателя 8 октября. Новая модель оснащена более крупным 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 720p с меньшими рамками, новой подставкой, портом Ethernet и улучшенными динамиками, но без каких-либо других обновленных деталей. Если все остальное не изменилось, более низкая цена делает базовую модель относительно выгодной. Другое дело, что экономия на самом деле не очень уж и высокая, так как разница в 30 евро на деле даст возможность купить лишь одну дополнительную игру, не более того.