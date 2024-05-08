Nintendo сообщила дату релиза Switch 2

На протяжении достаточно длительного времени известные инсайдеры уверенно говорили о том, что компания Nintendo представит свою новую портативную консоль уже к концу 2024 года, но, как оказалось, они немного ошибались. Вчера глава японской компании выступил с официальным заявлением о том, что компания действительно представит миру свою новую портативную консоль, но это произойдёт в конце текущего финансового года Nintendo. Здесь стоит уточнить, что финансовый год с календарным у многих компаний не сходятся — так сложилось исторически. Соответственно, у японского гиганта финансовый год должен заканчиваться 31 марта 2025 года и именно к этому сроку производитель может выпустить свою новинку, особенно после официального анонса.

При этом стоит понимать, что производитель не говорит о том, что консоль будет обязательно представлена в конце финансового года — в переводе с японского фраза звучит как “до конца финансового года”. Это значит, что на деле консоль могут представить и раньше — например, аналитики считают, что Switch 2 выпустят перед новогодними праздниками, чтобы продать как можно больше консолей нового поколения. Но, опять же, это пока что только предположение и на самом деле точно никто сказать ничего не может, ведь у Nintendo с секретностью обычно всё очень хорошо. Вероятно, нужно ждать осени текущего года и только после этого можно будет примерно говорить о том, когда именно консоль второго поколения представят публике официально.