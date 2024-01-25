Nintendo создаёт свой собственный стриминговый сервис

Nintendo планирует расширить своё влияние за пределами рынка видеоигр в ближайшем будущем — некоторые инсайдеры предполагают, что японская компания работает над собственным мультимедийным потоковым сервисом. Ранее инсайдеры сообщали о поданной заявке на патент, который Nintendo хотела получить в области потокового вещания, но тогда мало кто обратил на это внимание, потому что на самом деле такого рода патенты получают постоянно — но никто не говорит, что их будут использовать на самом деле. И хотя сам по себе этот патент ничего не значит, сегодня появилось объявление о вакансии инженера-программиста с опытом работы в области мультимедийных технологий от компании Nintendo of America, которое явно указывает на то, что компания может активно работать собственным потоковым сервисом.

Судя по описанию вакансии, этот инженер-программист будет работать над разработкой программного обеспечения для поддержки мультимедийных систем, а также функций, которые можно будет интегрировать в современную линейку игровых приставок. Стоит отдельно уделить внимание тому, что в вакансии указано, что программист будет разрабатывать решение для «очень популярной» игровой консоли — вероятно, для Nintendo Switch или второго поколения этой приставки. Данная новая система также будет поддерживать NVIDIA DLSS и предложит функцию трассировки лучей, что, теоретически, может сделать консоль крайне привлекательным решением. Вопрос только в стоимости.