Nintendo судит компанию за слив Switch 2

В начале этого года компания Genki, известная производством аксессуаров, продемонстрировала 3D-макет, который якобы соответствовал официальным габаритам Nintendo Switch 2 — всего за несколько дней до первого официального анонса консоли. Вскоре после этого Genki начала предлагать аксессуары, которые, по их словам, будут совместимы с будущей системой уже на старте продаж. Теперь, по сообщениям издания The Game Post, Nintendo подала на компанию в суд. Иск был зарегистрирован 2 мая — в нём Nintendo обвиняет Genki по пяти пунктам, включая нарушение использования товарных знаков, недобросовестную конкуренцию и ложную рекламу. Согласно заявлению, действия Genki нарушают несколько положений закона о товарных знаках, в том числе «Акт о товарных знаках 1946 года».

В частности, Nintendo утверждает, что использование её бренда вводит покупателей в заблуждение — они могут ошибочно связать возможные дефекты или недостатки продукции Genki с самой Nintendo. Юристы Nintendo подчёркивают, что Genki неоднозначно высказывалась по поводу источника данных для своих аксессуаров — то заявляла, что они основаны на реальных характеристиках Switch 2, то указывала, что это лишь догадки. Несмотря на это, компания, по мнению истцов, паразитирует на доверии и лояльности фанатов Nintendo к бренду, тем самым нанося компании вред. Nintendo требует, чтобы суд запретил Genki продавать продукцию с использованием её товарных знаков, а также компенсировал все понесённые убытки.