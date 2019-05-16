Nintendo выпустил новую мобильную игру Pokemon для Android и iOS

Nintendo выпускает еще одну игру Pokemon для устройств Android и iOS. Игра называется Pokemon Rumble Rush и уже доступна для скачивания, если у вас есть устройство Android и вы живете в Австралии. В противном случае вам придется немного подождать.

По сюжету игры, вы должны охотиться на маленьких существ с помощью своего телефона, Rumble Rush отправляет игроков исследовать неизведанные острова и сражаться с дикими покемонами в надежде, что некоторые из них присоединятся к своим командам. При этом открывается возможность получения экипировки, усиливающей боевых зверюшек. И это очень важно, так как вам понадобится очень влиятельная группа покемонов, чтобы захватить супербоссов. В игру включены два типа экипировки - силовые, которые повышают характеристики покемонов и делает его более эффективным в бою и призывные, позволяющие покемонам временно вызывать в бой другого покемона.

Pokemon Rumble Rush будет доступен как бесплатная игра, но будет включать в себя покупки, которые позволят игрокам покупать предметы за реальную валюту.