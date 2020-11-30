Nintendo выпустила Switch в стиле Fortnite

Сейчас мы наблюдаем то время года, когда цены на товары внезапно падают на короткое время, независимо от того, живете вы в США, Китае или России. Например, в течение нескольких лет Киберпонедельник регулярно следовал по пятам за безумием Черной пятницы, предлагая всевозможные товары по заниженным ценам. Этот год может быть еще более особенным, если учесть, как в наши дни потребляется больше цифрового контента, среди которого игры — наиболее часто покупаемый контент. Да и запуск в этом году консолей нового поколения тоже сыграл свою роль. Чтобы не остаться в стороне, Nintendo не просто снижает цены на несколько своих игр, но и запускает специальный выпуск Switch, предназначенный для поклонников одной из самых популярных видеоигр в этом году — Fortnite.