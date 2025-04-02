Nintendo выпустила новый Pro Controller

Сегодня компания Nintendo представила обновлённый Pro Controller для недавно анонсированной консоли Switch 2 — новый контроллер получил две дополнительные кнопки «GL» и «GR» на нижней грани, которые можно переназначать для удобства управления, а также кнопку «C» для быстрого включения голосового и видеочата. А в нижней части контроллера теперь есть 3,5-мм разъём для подключения гарнитуры с микрофоном. Главный продюсер Switch 2 Коичи Кавамото заявил, что задние кнопки-плавники, которые также присутствуют в обновлённом аксессуаре Joy-Con 2, можно настроить на любые игровые команды, и эти настройки сохраняются для каждого отдельного игрока в каждой игре. По его словам, форма рукояток вдохновлена контроллером GameCube, а стики стали более плавными и тихими. Однако он не уточнил, использует ли Nintendo технологию эффекта Холла или какое-то другое решение.

Остальная раскладка кнопок практически не изменилась по сравнению с оригинальным Pro Controller для Switch. Однако теперь вместо полупрозрачного пластика корпус выполнен в матовом чёрном цвете, а верхняя грань — в глянцевом белом. Как и предшественник, новый Pro Controller предлагает более классическую компоновку по сравнению с Joy-Con, а также увеличенные кнопки и триггеры, что делает его более удобным для некоторых игроков. При этом новый Pro Controller обойдётся в 80 долларов — на 10 долларов дороже предыдущей версии. И хотя дата выхода пока не объявлена, но, вероятно, контроллер поступит в продажу одновременно с релизом Switch 2 — 5 июня.
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