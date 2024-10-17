Nintendo закрывает эмуляторы своей консоли перед релизом Switch 2

Сегодня западные журналисты сообщили, что закрытие эмуляторов Yuzu и Ryujinx, которые позволяли запуска игры со Switch на ПК (и иногда совершенно бесплатно) компанией Nintendo спустя несколько лет после их появления может быть связано с грядущим выпуском Nintendo Switch 2. Суть в том, что новая система может оказаться легче для эмуляции на ПК на момент релиза, чем большинство других игровых консолей. Всё дело в том, что инсайдера стало известно, что система использует те же инструменты и формат ROM, что и текущий Switch, но с новыми ключами шифрования, известными только Nintendo. Это может сделать консоль значительно проще для эмуляции на старте, что, возможно, объясняет закрытие эмуляторов Ryujinx и Yuzu, которые были доступны в течение нескольких лет и так нравились аудитории.

При этом хотелось бы напомнить о том, что в настоящее время на самом деле мало что известно на уровне достоверной информации о Nintendo Switch 2, кроме того, что она разрабатывается уже некоторое время и в ближайшем будущем может быть представлено. Производство, похоже, начало набирать обороты, и в прошлом месяце в сети появился первый взгляд на ранний прототип системы, но это почти ничего не даёт на самом деле, потому что инженерный образец будет сильно отличаться от готовой консоли. Также пока что неизвестно, когда консоль будет официально анонсирована и когда именно выйдет в продажу. Но если компания так активно отключает эмуляторы по всему миру, то, видимо, ждать не так уж долго.
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