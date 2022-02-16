Nintendo закрывает магазины 3DS и Wii U

Дни магазинов 3DS и Wii U сочтены — на новой странице поддержки Nintendo сообщила, что закрывает интернет-магазины для системы Wii U и консолей семейства 3DS в конце марта 2023 года. Это означает, что после этой даты вы не сможете приобретать какой-либо контент в магазинах. Однако процесс отключения начнется намного раньше, чем в марте следующего года: вы не сможете использовать кредитную карту для пополнения своего счета в интернет-магазине, начиная с 23 мая 2022 года. Кроме того, хотя розничные продавцы будут продавать карты Nintendo eShop Card до тех пор, пока не закончатся запасы, вы больше не сможете использовать их для добавления средств на свою учетную запись, начиная с 29 августа 2022 года. Однако до этих дат вы можете добавлять столько средств, сколько хотите, и вы можете активировать коды загрузки до конца марта 2023 года.

После официального закрытия интернет-магазинов вы сможете использовать их только для повторной загрузки уже имеющегося у вас контента и установки обновлений программного обеспечения. Nintendo написала в разделе часто задаваемых вопросов на странице, что этот шаг «является частью естественного жизненного цикла любой линейки продуктов, поскольку со временем он становится все менее используемым потребителями». Напомним, что Nintendo прекратила производство 3DS еще в 2020 году. Между тем, Switch стала самой продаваемой домашней консолью Nintendo в прошлом году после того, как с момента ее запуска в 2017 году было продано в общей сложности 103,54 миллиона единиц.
Комментарии и отзывы Nintendo 3DS
HyperX представила свой первый геймпад…
HyperX представила свой первый геймпадДолгое время консольные геймеры были, условно говоря, представителями второго сорта, когда дело касалось …
Nintendo работает на новой игрой Wii Sports для Switch…
Nintendo работает на новой игрой Wii Sports для SwitchNintendo возвращает некоторые из своих классических игр Wii Sports в новой игре под названием Nintendo Sw…
Приложение BBC iPlayer PlayStation 5 с поддержкой 4K…
Приложение BBC iPlayer PlayStation 5 с поддержкой 4KСегодня BBC объявила о запуске своего нового приложения BBC iPlayer PlayStation 5, позволяющего игрокам P…
Sony борется с дефицитом PS5…
Sony борется с дефицитом PS5Sony отгрузила всего 3,9 миллиона консолей PlayStation 5 в свой очень важный праздничный квартал, что нез…
Портативная консоль OneXplayer Mini получит Windows 11…
Портативная консоль OneXplayer Mini получит Windows 11В сети появились подробности о портативной игровой консоли OneXplayer Mini, официальный релиз которой сос…
Fortnite не будет работать на Steam Deck…
Fortnite не будет работать на Steam DeckПо словам генерального директора Тима Суини, Epic Games не планирует обновлять Fortnite, чтобы она работа…
Apple переманивает инженеров Xbox для создания собственной и…
Apple переманивает инженеров Xbox для создания собственной иТолько что появился новый слух об Apple и он намекает на некоторые из ее планов на будущее. Компания, по-…
Microsoft рассылает по электронной почте ссылки для покупки …
Microsoft рассылает по электронной почте ссылки для покупки Microsoft Store, предлагает ограниченный набор комплектов Xbox Series X, который доступен клиентам Micros…
Обзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевствуОбзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевству
Обзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли NintendoОбзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли Nintendo
Обзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынкеОбзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынке
Обзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the WildОбзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the Wild
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor