Nintendo закрывает магазины 3DS и Wii U

Дни магазинов 3DS и Wii U сочтены — на новой странице поддержки Nintendo сообщила, что закрывает интернет-магазины для системы Wii U и консолей семейства 3DS в конце марта 2023 года. Это означает, что после этой даты вы не сможете приобретать какой-либо контент в магазинах. Однако процесс отключения начнется намного раньше, чем в марте следующего года: вы не сможете использовать кредитную карту для пополнения своего счета в интернет-магазине, начиная с 23 мая 2022 года. Кроме того, хотя розничные продавцы будут продавать карты Nintendo eShop Card до тех пор, пока не закончатся запасы, вы больше не сможете использовать их для добавления средств на свою учетную запись, начиная с 29 августа 2022 года. Однако до этих дат вы можете добавлять столько средств, сколько хотите, и вы можете активировать коды загрузки до конца марта 2023 года.

После официального закрытия интернет-магазинов вы сможете использовать их только для повторной загрузки уже имеющегося у вас контента и установки обновлений программного обеспечения. Nintendo написала в разделе часто задаваемых вопросов на странице, что этот шаг «является частью естественного жизненного цикла любой линейки продуктов, поскольку со временем он становится все менее используемым потребителями». Напомним, что Nintendo прекратила производство 3DS еще в 2020 году. Между тем, Switch стала самой продаваемой домашней консолью Nintendo в прошлом году после того, как с момента ее запуска в 2017 году было продано в общей сложности 103,54 миллиона единиц.