Nintendo закроет интернет-магазины 3DS и Wii U в 2023 году

Дни 3DS и Wii U сочтены. На новой странице поддержки Nintendo сообщила, что закрывает интернет-магазины для системы Wii U и консолей семейства 3DS в конце марта 2023 года. Это означает, что после этой даты вы не сможете приобрести какой-либо контент в магазинах. Однако процесс отключения начнется намного раньше.

Розничные продавцы будут продавать карты Nintendo eShop Card до тех пор, пока не закончатся запасы, вы больше не сможете использовать их для добавления средств на свой счет, начиная с 29 августа 2022 года. Однако до этой даты вы можете добавлять столько средств, сколько захотите, и вы можете активировать коды загрузки до конца марта 2023 года. После официального закрытия интернет-магазинов вы сможете использовать их только для повторной загрузки уже имеющегося у вас контента и установки обновлений программного обеспечения. Nintendo написала на странице, что этот шаг «является частью естественного жизненного цикла любой линейки продуктов, поскольку со временем он становится все менее используемым потребителями». Между тем, Switch стала самой продаваемой портативной консолью Nintendo в прошлом году после того, как с момента ее запуска в 2017 году было продано в общей сложности 103,54 миллиона единиц.