Nintendo запатентовала стилус прикрепленный к ремешку Joy-Con

Nintendo подала заявку на патент нового аксессуара для своего гибридного консольного коммутатора Switch.

Патент показывает ремешок Joy-Con, очень похожий на тот, с которым в настоящее время поставляется Switch, но с сенсорным пером, вставленным прямо в него, что означает, что игроки могут потенциально использовать кнопки и контроллеры сенсорного экрана одновременно.

Вы также можете использовать кнопки на прилагаемой Joy-Cons, чтобы повлиять на работу стилуса на лету. Например, при рисовании вы можете сразу же изменить толщину пера одним нажатием кнопки.