Nintendo засудила пиратский сайт на 1 миллион долларов

Компания Nintendo выиграла судебную тяжбу против французской компании Dstorage, которую обвиняла в размещении пиратских игр на платформе обмена файлами 1fichier. В пресс-релизе, разосланном изданиям Eurogamer и GBATemp, Nintendo заявила, что французский суд признал 1fichier ответственным за неудаление или блокировку доступа к несанкционированным копиям игр Nintendo, хранящимся на платформе. Стоит напомнить, что в 2021 году парижский суд обязал Dstorage выплатить Nintendo 1,13 миллиона долларов за отказ удалить пиратские копии игр, несмотря на многочисленные предупреждения. Dstorage пыталась оспорить это решение, но суд встал на сторону Nintendo. Позже дело дошло до высшей судебной инстанции Франции, которая также вынесла решение против Dstorage.

«Nintendo довольна признанием ответственности DSTORAGE и считает, что это значимое событие не только для компании, но и для всей игровой индустрии», — говорится в пресс-релизе. В компании также отметили, что решение суда помешает файлообменным сервисам вроде 1fichier требовать судебного постановления для удаления контента, нарушающего авторские права. Более того, за последний год Nintendo только усилила борьбу с нарушениями авторских прав. В 2024 году компания подала в суд на разработчиков эмулятора Yuzu для Nintendo Switch, что привело к его закрытию, а также преследовала другой эмулятор Switch — Ryujinx. Кроме того, Nintendo подала иск против создателей Palworld, обвиняя их в нарушении патентов.