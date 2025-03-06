Nintendo засудила пиратский сайт на 1 миллион долларов

Компания Nintendo выиграла судебную тяжбу против французской компании Dstorage, которую обвиняла в размещении пиратских игр на платформе обмена файлами 1fichier. В пресс-релизе, разосланном изданиям Eurogamer и GBATemp, Nintendo заявила, что французский суд признал 1fichier ответственным за неудаление или блокировку доступа к несанкционированным копиям игр Nintendo, хранящимся на платформе. Стоит напомнить, что в 2021 году парижский суд обязал Dstorage выплатить Nintendo 1,13 миллиона долларов за отказ удалить пиратские копии игр, несмотря на многочисленные предупреждения. Dstorage пыталась оспорить это решение, но суд встал на сторону Nintendo. Позже дело дошло до высшей судебной инстанции Франции, которая также вынесла решение против Dstorage.

«Nintendo довольна признанием ответственности DSTORAGE и считает, что это значимое событие не только для компании, но и для всей игровой индустрии», — говорится в пресс-релизе. В компании также отметили, что решение суда помешает файлообменным сервисам вроде 1fichier требовать судебного постановления для удаления контента, нарушающего авторские права. Более того, за последний год Nintendo только усилила борьбу с нарушениями авторских прав. В 2024 году компания подала в суд на разработчиков эмулятора Yuzu для Nintendo Switch, что привело к его закрытию, а также преследовала другой эмулятор Switch — Ryujinx. Кроме того, Nintendo подала иск против создателей Palworld, обвиняя их в нарушении патентов.
Nintendo Switch станет самой продаваемой портативной консоль…
Портативная приставка Nintendo Switch приближается к важному рубежу в этом году — по состоянию на конец 2…
Microsoft отчиталась о доходах - Xbox разочаровал…
Сегодня появилась информация о том, что подразделения компании Microsoft в области облачных технологий и …
Геймеру удалось купить Nintendo Switch 2 до релиза…
Сегодня на просторах интернета появились публикации, в которых некий инсайдер утверждает, что получил дос…
Nintendo получила странный патент на Joy-Con…
Недавно опубликованные патенты компании Nintendo показывают, что компания разрабатывает версию контроллер…
Игровую консоль Acer Nitro Blaze 11 оценили в 1200 евро …
Компания Acer представила портативную игровую консоль Nitro Blaze 11, которая получила конструкцию со съе…
Режим Game Boost существенно улучшает игры на PlayStation 5 …
Оказалось, что режим Game Boost на PlayStation 5 Pro демонстрирует значительные улучшения качества изобра…
Nintendo Switch обошла по продажам PlayStation 2…
Вчера сразу несколько известных инсайдеров, которые ранее предоставляли весьма убедительную информацию, з…
Чип Nintendo Switch 2 производят по свежему техпроцессу…
Согласно свежей утечке информации, система на кристалле грядущей игровой приставки Nintendo Switch 2, вер…
Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573
Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583
Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538
Подставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SAПодставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SA
Охлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538DОхлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538D
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor