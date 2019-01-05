Nissan I2V сделает вождение проще

На выставке CES 2019 показывают не только смартфоны и ноутбуки, как многие могли подумать, но и массу другой интересной электроники. Например, была представлена новая система Nissan I2V, которая позволит объединить виртуальную реальность с обычной реальностью — на лобовом стекле, фактически, будет представлена карта местности, которая реагирует на то, что происходит за окном и позволяет более точно ехать по заданному маршруту. Крайне полезная функция при учете того, что за автомобилем многие проводят большую часть своего времени — тем же таксистам такая функция будет очень полезна. Пока что проект находится в стадии зародыша и можно с уверенностью говорить, что в ближайшие пару лет его не внедрят в массовое производство.