Nissan анонсирует новый гоночный автомобиль LEAF NISMO RC с двумя двигателями. Nissan LEAF NISMO RC оснащен передовой технологией батареи и компонентами трансмиссии от Nissan LEAF. По данным компании, два электродвигателя производят 240 киловатт (120 кВт каждый) и 640 Нм моментального крутящего момента на колеса. Это более чем в два раза превышает максимальную мощность и крутящий момент предыдущего LEAF NISMO RC, который был представлен в 2011 году и основан на первом поколении LEAF. Nissan выпустил кучу изображений автомобиля, который официально дебютирует 2 декабря на ежегодном фестивале NISMO в Фуджийской международной гоночной трассе.