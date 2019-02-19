Nissan продлевает жизнь старым аккумуляторам

Nissan разработала новое решение, которое поможет продлить срок службы батареи, перераспределив ее в источник питания для кемпинговых прицепов производства Opus.

Решение Nissan по утилизации аккумуляторов стало возможным благодаря устройству, которое разработала компания Roam. Это небольшой куб, в который встроены литий-ионные аккумуляторные батареи, вытащенные из автомобилей Nissan первого поколения, и его можно подключить к прицепу Air Opus. Компания Roam может накапливать до 700 Вт электроэнергии и обеспечивает 1 кВт электрической мощности - этого достаточно для питания устройств, небольших приборов, а также бортовой подсветки и системы отопления в прицепе. Nissan утверждает, что, когда аккумулятор объединен с солнечной панелью 400 Вт, он может обеспечить питание прицепа на целую неделю без перерыва. Аккумулятор также можно зарядить всего за один час,от подключенной розетки 230 В.