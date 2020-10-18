Nokia заключила контракт на строительство сети 4G на Луне

Nokia получила контракт на создание сети 4G на Луне. Контракт - один из нескольких, которые НАСА заключает с компаниями, планирующими возвращение на Луну.

Контракт на 14,1 миллиона долларов был предоставлен дочерней компании Nokia в США и составляет небольшую часть из 370 миллионов долларов. Cотовая связь позволит астронавтам, марсоходам, лунным посадочным модулям и местам обитания общаться друг с другом.

Сеть 4G, которую построит Nokia, будет намного лучше той формы связи, которая использовалась во время первых миссий на Луну. Это не первая попытка Nokia запустить сеть LTE на Луне. Он планировал сделать это в 2018 году в сотрудничестве с немецкой космической фирмой PTScientists и Vodafone UK для запуска сети LTE на месте посадки Apollo 17, но план так и не был реализован.
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