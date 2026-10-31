Ноутбук-консоль GPD Win Mini Ultra получит чип Intel Arc G3 Extreme

Компания GPD анонсировала скорый выход нового устройства под названием Win Mini Ultra, который представляет собой гибрид ноутбука и портативной консоли. Производитель подтвердил наличие 14-ядерного 14-поточного процессора Intel Arc G3 Extreme с тактовой частотой до 4,7 ГГц, встроенной графикой Arc B390 с 12 ядрами Xe3 и частотой до 2,3 ГГц), а также нейропроцессором производительностью до 46 TOPS, 8-дюймового IPS-экрана с разрешением 1920:1200 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и поддержкой VRR. Также планшет должны оснастить 32 ГБ или 64 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-8533, двумя интерфейсами USB4 v2 и аккумулятором 56 Втч.