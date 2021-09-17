Новая PlayStation 5 оказалась не хуже старой

В конце августа ютубер Остин Эванс опубликовал видео об обновленной консоли Sony PlayStation 5 с номером модели CFI-1100. Он был одним из первых, кто получил обновленную модель, и после того, как он разобрал консоль, он обнаружил, что Sony оснастила ее меньшим и более легким радиатором. При тестировании устройства Эванс обнаружил, что температура была выше, чем в стартовом варианте, что заставило его заявить, что консоль «хуже», чем предшественник с оригинальным радиатором. Это заявление вызвало споры, а в некоторых случаях и недоумение по поводу того, стоит ли людям покупать обновленную модель CFI-1100. Теперь у нас есть более окончательный ответ о том, что означает новый радиатор для PlayStation 5. Совместными усилиями Digital Foundry и Gamers Nexus провели независимый разбор и анализ консоли.

Короткий ответ на то, что они обнаружили, заключается в том, что «с практической точки зрения нет значимой разницы между старыми и новыми PS5». Дело в том, что в дополнение к новому тепловому узлу Sony доработала материнскую плату и базовую плату обновленной PS5. В результате этих изменений одни компоненты становятся холоднее, а другие — прочнее. Важно отметить, что издание обнаружило, что после установки последней прошивки от Sony также не было никакой разницы в производительности между новой и старой моделями. Впрочем, верить данным тестам или нет — дело каждого пользователя отдельно. Всё равно найти консоль в продаже проблематично, хоть новую, хоть старую.