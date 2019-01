Икона японского автопрома наконец-то вернулась. Это абсолютно новая Toyota Supra.

Toyota Supra был автомобилем, который положил начало всей франшизе Fast and Furious. Он также появлялся в играх, таких как Gran Turismo, Initial D, Need for Speed ​​и многих других. Supra последнего поколения выпускалась с 1993 по 2002 год. Преемник так и не появился из-за плохих продаж. Теперь, Supra вернулась после 17 долгих лет.

Как и Toyota GT86, которая была разработана совместно с Subaru, новая Supra была разработана совместно с BMW для снижения затрат, связанных с разработкой нового спортивного автомобиля. В результате новая Supra механически идентична новой Z4 от BMW. Она существенно быстрее и мощнее, чем его предшественник. Предусмотрено три силовых агрегата: 2-литровые 197- и 258-сильные бензиновые "четверки" и топовый 3-литровый 340-сильный 6-циллиндровый бензиновый мотор. 8-диапазонный "автомат" и заднеприводная трансмиссия безальтернативны.

Toyota заявляет о скорости 0-100 км / ч за 4,3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой до 250 км / ч. Это делает его существенно быстрее и мощнее, чем его предшественник. Новая Supra поступит в продажу в этом году и будет стоить $50 000.