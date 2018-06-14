Новая Xbox One выйдет в 2020 году

В сети появилась информация о том, что компания Microsoft планирует выпустить свою новую консоль Microsoft Xbox One в 2020 году. Пока что это только слухи и говорить с уверенностью никто не может, но на это указывают все факты. Во-первых, на презентации Е3 2018 нам рассказали про то, что компания действительно работает над новой версией консоли, что всех сильно удивило, ведь слухов об этом не было. Во-вторых, компания уже выпустила самую мощную консоль в мире, обеспечив себя на два-три года возможностью экспериментировать и ждать более производительные варианты процессоров и видеокарт, чтобы потом сделать очень крутое решение. Пока что мы лишь ждем новостей по этой теме, ведь если производитель действительно готовит новинку, то можно уже сейчас откладывать свои деньги. Мне кажется, что будущая консоль будет дорогой.