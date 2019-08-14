Новая Xbox будет очень мощной

На просторах интернета весьма активно обсуждают выход новой игровой консоли от компании Microsoft, но информации о характеристиках устройства практически нет. Вот инсайдер выпустил в свет некий список параметров консоли, но все они выглядят крайне странно и не привлекательно. На фоне этого официальное заявление о том, что у приставки Xbox нового поколения будет 10,8 терафлопс производительности выглядят весьма интересно. Это в два раза больше, чем у консоли PS4, но немного меньше, чем у новой видеокарты RTX 2080 Ti. То есть, новая консоль будет даже слабее, чем топовая современная видеокарта. Остается лишь надеяться, что этой производительности будет достаточно, чтобы консоль запускала все топовые игры и приносила вам удовольствие.