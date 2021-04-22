Новая аналоговая камера Polaroid за 100 долларов

Новый Polaroid Go имеет новый дизайн, который требует нового формата мгновенной пленки. Он также содержит несколько новых дополнений.

Новая фото-камера получила размеры 4,1 x 3,3 x 2,4 дюйма и по словам производителя, это самая маленькая аналоговая камера для мгновенной съемки в мире. Polaroid также упростил съемку фотографий с двойной экспозицией. Пленка стала меньше - 2,623 x 2,122 дюйма. В каждой упаковке по 16 фильмов и получается две упаковки. Время проявления пленки составляет 10-15 минут.

Polaroid заявляет, что в этой мгновенной камере есть аккумулятор емкостью 750 мАч, который заряжается через USB.

Polaroid Go уже доступен для предварительного заказа на веб-сайте Polaroid за 99,99 долларов США, а пакет пленок Film Double Pack - 19,99 долларов.
Комментарии и отзывы Polaroid Go
Новости:
Объектив Canon RF 400mm F2.8 L IS USM оценен в $12000

Компания Canon пополнила ассортимент объективов моделью RF 400mm F2.8 L IS USM для полнокадровых беззерка...
Представлена флагманская зеркальная камера Pentax K-3 Mark III

Компания Ricoh Imaging пополнила ассортимент зеркальных камер формата APS-C моделью Pentax K-3 Mark III, ...
Creative представила камеру Live! Cam Sync 1080p V2

Сегодня компания Creative официально представила веб-камеру Live! Cam Sync 1080p V2, которая стоит относи...
Объектив TTArtisan 21mm f/1.5 оценен в €250

Компания TTArtisan пополнила ассортимент полнокадровых мануальных объективов моделью 21mm f/1.5, которая ...
Объектив Tamron 11–20mm F/2.8 Di III-A RXD засветился в сети

Сетевые источники рассекретили дизайн и характеристики объектива Tamron 11–20mm F/2.8 Di III-A RXD, котор...
Обзор Razer BlackWidow V3 Pro (RZ03-03530800-R3R1). Лучшая механическая клавиатура 2021Обзор Razer BlackWidow V3 Pro (RZ03-03530800-R3R1). Лучшая механическая клавиатура 2021
Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVOОбзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVO
Лучший FM-трансмиттер. Defender RT-FunkЛучший FM-трансмиттер. Defender RT-Funk
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкойОбзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы
Xiaomi Mi 10 Pro получил прошивку MIUI 1...
Xiaomi Mi 10 Pro получил прошивку MIUI 1Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12.5 для смартфона Xiaomi Mi 10 Pro. ...
Крупные производители мониторов обманыва...
Крупные производители мониторов обманываПроизошла достаточно странная и немного обидная ситуация — сразу несколько крупных производителей, не буд...
Acer Nitro 5 отправился покорять индийск...
Acer Nitro 5 отправился покорять индийскТайваньский технологический гигант Acer выпустил новый игровой ноутбук серии Nitro. Acer Nitro 5 — это ур...
Redmi K40 может получить два комплекта п...
Redmi K40 может получить два комплекта пОдин из боссов Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал рендер с двумя вариантами упаковки смартфона Redmi K40, кото...
HUAWEI MatePad Pro 2 сертифицирован TENA...
HUAWEI MatePad Pro 2 сертифицирован TENAКитайский телекоммуникационный гигант Huawei, скоро выпустит новый флагманский планшет компании под назва...
Oppo Reno5 K представлен в Китае...
Oppo Reno5 K представлен в КитаеНовый смартфон Oppo Reno5 K поступит в продажу 6 марта в Китае. Устройство представлено в цветах: Green B...
Sony объявила о запуске нового продукта ...
Sony объявила о запуске нового продукта Компания Sony объявила о запуске нового продукта Xperia. Компания проведет мероприятие по запуску новых п...
Цена ZTE Axon 30 Ultra превысит 1000 дол...
Цена ZTE Axon 30 Ultra превысит 1000 долПроизводитель смартфонов ZTE представил модель Axon 30 Ultra. Флагман имеет потрясающие характеристики, а...
Смартфон Sony Xperia 1 III засветился в ...
Смартфон Sony Xperia 1 III засветился в В сети появились подробности о смартфоне Sony Xperia 1 III, который еще не был представлен официально. Ит...
Google пропустит выставку MWC 2021 Barce...
Google пропустит выставку MWC 2021 BarceGSMA, организаторы крупнейшей в мире выставки мобильных технологий Mobile World Congress ( MWC ), объявил...
Thermalright представила процессорный ку...
Thermalright представила процессорный куПредставлен массивный кулер Thermalright Frost Commander 140 с двумя радиаторами. Кулер разработан для ох...
Samsung Galaxy M62 выйдет 3 марта...
Samsung Galaxy M62 выйдет 3 мартаОфициальный магазин Samsung на Lazada Philippines и аккаунт Samsung Malaysia в Facebook подтвердили, что ...
Обзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктовОбзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктов
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
Обзор Harper HB-513. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.1Обзор Harper HB-513. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.1
Обзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытиемОбзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытием
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor