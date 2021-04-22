Новая аналоговая камера Polaroid за 100 долларов

Новый Polaroid Go имеет новый дизайн, который требует нового формата мгновенной пленки. Он также содержит несколько новых дополнений.

Новая фото-камера получила размеры 4,1 x 3,3 x 2,4 дюйма и по словам производителя, это самая маленькая аналоговая камера для мгновенной съемки в мире. Polaroid также упростил съемку фотографий с двойной экспозицией. Пленка стала меньше - 2,623 x 2,122 дюйма. В каждой упаковке по 16 фильмов и получается две упаковки. Время проявления пленки составляет 10-15 минут.

Polaroid заявляет, что в этой мгновенной камере есть аккумулятор емкостью 750 мАч, который заряжается через USB.

Polaroid Go уже доступен для предварительного заказа на веб-сайте Polaroid за 99,99 долларов США, а пакет пленок Film Double Pack - 19,99 долларов.