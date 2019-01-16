Новая беззеркальная камера Sony A6400

Sony расширила свою линейку APS-C среднего класса, выпустив 24-мегапиксельную беззеркальную камеру A6400.

Она выглядит почти так же, как и его предшественник, A5100, но имеет значительно улучшенные характеристики и должна быть особенно идеальной для видеоблогеров, благодаря записи видео 4K, 30 кадров в секунду и откидному сенсорному экрану. A6400 также получила множество функций от своих полнокадровых братьев и сестер A7 и A9, таких как 425-точечная автофокусировка с контрастным и фазовым детектированием с 02 секундной скоростью автофокусировки, наряду с отслеживанием объекта в режиме реального времени и AF глаз.