Новая экшн-игра The Crackpet Show

Разработанная студией Vixa Games игра The Crackpet Show – это экшен с элементами жанров Rogue-lite и Bullet Hell, вдохновленный классическими кровавыми мультфильмами, например, Happy Tree Friends. Издательство Ravenage Games с радостью представляет план дальнейшего развития проекта, который позволит узнать, что ждет игру на пути к премьере полной версии в 2022 году.

Вселенная The Crackpet Show разделена на миры и уровни, называемые сезонами и эпизодами. Первые два сезона будут доступны сразу, а третий сезон, состоящий из шести новых эпизодов, будет добавлен в течение периода раннего доступа. Вместе с ним станет доступна масса новых захватывающих материалов, с которым игроки смогут знакомиться самостоятельно или в компании до трех друзей.

План развития:

  • Сумасшедшие участники: Новые персонажи присоединятся к хаосу! Например, Козел мечтал о славе с тех времен, когда был совсем маленькими. Но есть ли у него то, что нужно, чтобы стать Крутейшей Оторвой Завоевавшей Единогласную Любовь?
  • Бешеные враги и жестокие боссы: Будьте готовы столкнуться с новыми угрозами вашей славе, такими как Турбо-Улитки и Собаки-Лекари. Сразитесь с невероятными новыми боссами, среди которых покрытый шипами Слепой Обниматель. Он просто любит тебя, дай ему шанс!
  • Странное, но грозное оружие: Обновите свой арсенал с помощью нового оружия, например, клеевого пистолета и яйцемета! Конечно, они не кажутся опасными, но в вас когда-нибудь попадало яйцо, летящее со скоростью пули? Это БОЛЬНО.
  • Необычные предметы и полезные особенности: Новые предметы и возможности откроют доступ к еще более разрушительным комбинациям в бою! Только представьте, что будет, если объединить рывок и перец чили!
  • Еще больше материалов: Спонсорские бонусы, украшения, секретные комнаты, пасхалки и многое другое появится в игре уже во время раннего доступа! Чтобы рейтинги не падали, шоу должно продолжаться!
Игра The Crackpet Show появится в раннем доступе в Steam уже 16 декабря 2021 года.
Комментарии и отзывы The Crackpet Show
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