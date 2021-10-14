Новая электрическая швабра Kärcher Electric Wipe Mop EWM 2

Электрическая швабра Kärcher Electric Wipe Mop, оснащенная мощным литий-ионным аккумулятором, обеспечивает 20 минут уборки от одной зарядки, что дает свободу действий при уборке дома. Швабра нового поколения оснащена резервуаром для пресной воды на 360 мл и резервуаром для грязной воды на 140 мл. После разглаживания швабры потребуется около 4 часов для полной зарядки и подготовки к следующей уборке пола.
Электрическая протирочная швабра Kärcher EWM 2 теперь доступна для покупки непосредственно в интернет-магазине Kärcher по цене 279 долларов.