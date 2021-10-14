Новая электрическая швабра Kärcher Electric Wipe Mop EWM 2

Специалисты по уборке Kärcher представили на этой неделе новую, легкую и удобную электрическую швабру для мытья полов Kärcher Electric Wipe Mop EWM 2. Она снабжена системой двойного бака, которая позволяет электрической швабре для протирки постоянно смачивать ролики из свежего бака, в то время как грязь собирается во вторичном баке для грязи . Простая в использовании швабра разработана для использования без ведра и без необходимости мыть пол, а сменные ролики можно стирать в машине при температуре 60 ° C.

Электрическая швабра Kärcher Electric Wipe Mop, оснащенная мощным литий-ионным аккумулятором, обеспечивает 20 минут уборки от одной зарядки, что дает свободу действий при уборке дома. Швабра нового поколения оснащена резервуаром для пресной воды на 360 мл и резервуаром для грязной воды на 140 мл. После разглаживания швабры потребуется около 4 часов для полной зарядки и подготовки к следующей уборке пола.

Электрическая протирочная швабра Kärcher EWM 2 теперь доступна для покупки непосредственно в интернет-магазине Kärcher по цене 279 долларов.