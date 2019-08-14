Новая гибридная линейкаCayenne Turbo S

Адаптивная трехкамерная пневмоподвеска, включающая активную систему управления Porsche Active Suspension Management (PASM) обеспечивает характерную для Porsche динамику вождения. В качестве опции доступны колёса с 22-дюймовыми литыми дисками и система управления поворотом задней оси.Автомобили получили 21-дюймовые литые диски в «аэродизайне», включающем накладки на колёсные арки, окрашенные в цвет кузова. В списке прочих особенностей новинок — усилитель руля Power Steering Plus и пакет Sport Chrono, обеспечивающий тонкую настройку ходовой части, двигателя и коробки передач.В стандартную комплектацию новинок входит электронная система контроля устойчивости Porsche Dynamic Chassis Control , система блокировки дифференциала заднего моста Porsche Torque Vectoring Plus и фирменная тормозная система Porsche Ceramic Composite Brake.В гибридном режиме при задействовании четырехлитрового бензинового V8 обе модели способны развивать скорость до 295 км/ч, используя только электрический двигатель — до 135 км/ч. В последнем случае запас хода составит около 40 километров.О стоимости модели пока неизвестно.