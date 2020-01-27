Новая камера Canon из серии EOS R получит датчик на 45 Мп

В сеть утекли подробности о новой беззеркальной камере Canon из серии EOS R, выход которой ожидается в течение 2020 года. Итак, камере прочат полнокадровый 45-Мп сенсор, систему матричной стабилизации IBIS с эффективностью до 5 стопов и от 7 до 8 стопов для объективов с поддержкой стабилизации, непрерывную съемку от 14 к/с до 20 к/с, отсутствие сенсорной панели, съемку в режиме Live view Movie, аккумулятор LP-E6, съемку видео в 4K 60к/с без кропа и запись видео в 8K 30fps RAW. Официальный анонс может состояться уже в ближайший месяц.