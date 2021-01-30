Новая камера Nikon Z сможет записывать 8K-видео

Сетевые источники сообщают о том, что компания Nikon тестирует два прототипа фотокамеры, которая может записывать видео в разрешении 8К. Выход данной камеры ожидается весной или летом этого года. Аппарату прочат улучшенный 45,7-Мп сенсор, который используется в недавней Nikon Z7 II. Также камера получит новый корпус, улучшенное управление и возможность вести более скоростную серийную съемку по сравнению с 10 кадрами в секунду у Nikon Z7 II. Предполагается, что главным конкурентом новинки станет топовая Canon EOS R5. Помимо 8K-камеры, японскому производителю приписывают намерение выпустить две камеры с сенсорами разрешением 20 Мп и 24 Мп. Возможно, новые камеры помогут Nikon улучшить сложную финансовую ситуацию, в которую компания угодила по итогам прошлого года.