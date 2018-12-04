Новая камера безопасности Arlo Ultra

Новая беспроводная камера безопасности Arlo оснащена датчиком разрешения 4K Ultra HD с высоким динамическим диапазоном (HDR) и имеет встроенный прожектор, который может размещать яркий луч на всех, кто движется перед устройством.

Продажи начнутся с первого квартала 2019 года, и стоимость будет составлять 400 долларов. Объектив 4K, который, как диагональное поле зрения на 180 градусов, позволяет легко увеличить мелкие детали захваченные камерой. Камера также достаточно умна, чтобы самостоятельно определять действия со звуком и обнаружением движения. Чтобы получить максимальный результат от Arlo Ultra, вам придется объединить камеру с подписным сервисом компании Arlo Smart. Вы получите один год бесплатно, но после этого вам придется раскошелиться по меньшей мере на 29 долларов в год, в зависимости от того, какие функции вам нужны.