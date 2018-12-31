Новая камера безопасности Yi Home Security Camera

Китайская компания Yi Technology выпустила домашнюю камеру безопасности Yi Home Security Camera.

Камера безопасности Yi Home оснащена широкоугольным объективом 111 градусов с неинвазивным инфракрасным датчиком 940 нм. Камера может записывать видео в формате 720p и поддерживает до 4-кратного цифрового зума. Yi также включил микрофон и динамик для четкой двусторонней аудио и видеосвязи. Он поддерживает до 32 ГБ памяти через слот для карт памяти microSD и может записывать 18 часов видео на карту 8 ГБ. Камера оснащена оповещением об обнаружении движения и потоковой передачей видео в реальном времени с помощью сопутствующего приложения, которое доступно как для устройств iOS, так и для Android. Приложение включает в себя другие функции, такие как определение зоны активности, частота оповещений, управление ИК-подсветкой ночного видения, расписания оповещений и совместное использование камеры.