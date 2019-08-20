Новая консоль Amico от Intellivision,

Прошло 40 лет с тех пор, как Intellivision выпустила свою новаторскую игровую консоль. Теперь они вернулись в игру с Intellivision Amico, недорогой консолью, предназначенной не для хардкорных геймеров, а для более социальных и казуальных игроков. Amico больше похож на Ouya, который предлагает семейные аркадные игры, а не блокбастеры, такие как на PS4 или Xbox One. Основными преимуществами Amico являются его библиотека. Каждая отдельная игра будет на 100% эксклюзивной для системы, включая новую игру Earthworm Jim. Игры будут дешевыми - от 2,99 до 5,99 долларов за штуку.

Спортивные развлекательные виды спорта

Логические и словесные игры

Коллективные игры

Карточные игры

Экшн-аркады

Развивающие игры

Оздоровительные игры и др

Типы игр, которые Amico представит