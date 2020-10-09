Новая консоль Microsoft греется как и Xbox One X

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что игровая приставка компании Microsoft нового поколения довольно сильно греется. Это взволновало многих пользователей, которые планировали приобретать себе данное устройство. Теперь глава компании Microsoft, а точнее отдела Xbox, официально заявил, что устройство не нагревается так сильно, чтобы пользователи могли переживать. Более того, он заявил, что нагрев у устройства идет на том же уровне, что и у приставки Xbox One X, которая славилась буквально лучшим охлаждением на рынке. Вероятно, в ближайшем будущем мы узнаем больше деталей, но пока что ситуация кажется странной — новая приставка с большим корпусом и хорошим охлаждением не должна перегреваться.