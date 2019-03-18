Новая линейка Wi-Fi грилей от компании Traeger

Компания Traeger представила новую линейку Wi-Fi грилей Ironwood 650, The Timberline 850, Ironwood 885, Timberline 1300, Pro 575 и Pro 780.

Серия Ironwood - это совершенно новая запись в линейке Traeger и опция среднего класса для этих новых моделей, оснащенных WiFire. Ironwood 650 и Ironwood 885 имеют форму таблетки, похожую на серию Timberline. По словам Трэгера, эта конструкция позволяет использовать так называемые функции вытяжки выхлопных газов и конвекции TRD, чтобы оптимизировать время приготовления. Серия Timberline, которая дебютировала в 2017 году, вернулась, но с некоторыми заметными улучшениями. Размеры остаются такими же, как у Timberline 850 и массивного Timberline 1300, оба устройства теперь имеют улучшенный D2 Direct Drive, который также используют в сериях Pro и Ironwood.

Основным дополнением здесь является функция распознавания гранул, которая контролирует уровень древесных гранул в бункере, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что они закончатся. Новые грили Pro Series также оснащены приводом Traeger D2 Direct Drive, в котором используется новый вентилятор и шнек для поддержания движения дыма. Traeger говорит, что установка D2 также помогает грилям ​​быстрее нагреваться, новые модели Pro Series разогреются до 450 градусов.