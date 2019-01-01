Новая линейка автомобилей Porsche Taycan

Porsche Taycan выйдет в трех вариантах - и лучшая модель будет стоить 130 000 долларов.

Автопроизводитель открыл опционную программу депозита для своего первого полностью электрического автомобиля, ранее известного как Миссия E, в середине 2018 года. Первая базовая полноприводная модель Taycan под названием Taycan 4s и ее самая премиальная версия называется Taycan Turbo. Обычно термин "Turbo" используют автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но сейчас автопроизводитель использует "Turbo" для своих самых дорогих автомобилей.