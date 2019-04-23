Новая линейка холодильников Samsung Side-by-Side с технологией SpaceMax

Компания Samsung выпустила новую линейку холодильников Side-by-Series серии SpaceMax, которые будут доступны в вариантах с двумя и тремя дверями. Технология SpaceMax позволяет сделать стенки холодильника намного тоньше, так как использует минимальное количество высокоэффективной изоляции. В процессе, это создает больше места для хранения без увеличения внешних размеров или снижения энергоэффективности.

Цифровой инверторный компрессор Samsung работает дольше, экономя до 50% энергии. В отличие от обычных компрессоров, которые только запускаются и останавливаются, Samsung Digital Inverter Compressor автоматически регулирует свою скорость в зависимости от потребности в охлаждении на семи уровнях, снижая износ. Технология сертифицирована на 21 год долговечности с использованием высококачественных компонентов и имеет 10-летнюю гарантию. Он также имеет такие функции, как Power Cool и Power Freeze.

Еще одна особенность, которую можно найти в холодильнике, - это скользящая полка EZ, которая помогает упорядочить продукты, чтобы потребители могли легче вставлять и вынимать продукты, чтобы в холодильнике не было «мертвого пространства». Он построен на вращающихся шарнирах и просто скользит внутрь и наружу.