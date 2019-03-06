Новая мотоциклетная компания Fuell

Мотоциклетная компания Buell вернулась на рынок в этом году, чтобы запустить новую компанию мотоциклов под названием Fuell. Новая компания не является командой из одного человека. Согласно пресс-релизу, идея компании заключается в том, чтобы предложить полный и уникальный выбор инновационных, электрических и привлекательных двухколесных транспортных средств, чтобы удовлетворить все потребности в городской макромобильности - городских поездках, которые требуют личного транспортного средства, преодолевать расстояния более 5 км и заменять автомобили и общественный транспорт. С объявлением компании, также пришли две отправные точки: электрический мотоцикл и электрический велосипед.

Мотоцикл называется Fuell Flow-1, и он поставляется в двух вариантах мощности: 11 кВтч и 35 кВтч. Двигатель встроен в заднее колесо, открывая пространство для внутреннего хранилища внутри кузова. Fuell не упомянул статистику диапазона для Flow, но оценивает его стартовую цену в 10,995 долларов. Велосипед Fluid-1 для тех, кто хочет чего-то более простого. Велосипед оснащен встроенным электродвигателем, карбоновым ремнем и внутренними зубчатыми колесами, а также оснащен двумя сменными батареями, которые вырабатывают до 1 кВт-ч электроэнергии. Fuell сможет проехать расстояние до 200 км на одном заряде. Стандартная модель имеет максимальную скорость 32 км/ч, в то время как модель S может развивать скорость до 45 км/ч. Стоимость Fluid-1 оценивается в 3295 долларов.