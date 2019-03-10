Новая полнокадровая камера Leica Q2

Камера получила защиту от воды по стандарту IP52, так что даже попав внезапно под дождь, фотограф может не беспокоиться о технике, но полноценно мочить её нельзя. В сравнении с предыдущей моделью на 30% была улучшена автономность, позволяя делать до 370 кадров без подзарядки. Встроенный видоискатель заменили с LCD-панели на OLED-дисплей с разрешением 3,68 миллиона точек. Сенсорный экран остался без изменений и представлен фиксированной 3-дюймовой LCD-матрицей. Подключение к другим устройствам для передачи отснятого материала осуществляется только с помощью Bluetooth LE и Wi-Fi — USB, HDMI или других портов в камере не предусмотрено.Камера оснащена фиксированным 28-мм объективом с диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией изображения. В сравнении с оригинальной Leica Q, помимо 35-мм и 50-мм цифрового зума появилась поддержка 75 мм, при котором разрешение снимка составляет 7 Мп.Leica Q2 оснащена 47,3-мегапиксельным полнокадровым сенсором, поддерживающим запись видео в формате DCI 4K и Ultra HD 4K с частотой 24 и 30 FPS или 1080p на 120 fps. В сравнении с предыдущей моделью диапазон ISO был расширен и составляет от 50 до 50 000. Стоимость смартфона составит 5000 тысяч долларов.