Новая сетевая система Synology MR2200ac с множеством полезных функций

Synology выпустила новый маршрутизатор Mesh Router MR2200ac с максимально возможным количеством функций. Это трехдиапазонная система, поэтому она может выделять одну из своих сетей для транзитных передач. Максимальная пропускная способность составляет 400 Мбит/с для 2,4 ГГц и 867 Мбит/с для каждой из двух сетей 5 ГГц. Новинка поставляется только с одним гигабитным портом WAN и LAN.

MR2200ac был спроектирован так, чтобы его было легко настроить через мобильное приложение DS router для iOS и Android. Роутер управляется с помощью Synology Router Manager (SRM) и имеет большой набор функций родительского контроля. Помимо обычного планирования доступности Wi-Fi для различных устройств, MR2200ac может формировать отчеты об использовании Wi-Fi, позволяя родителям отслеживать активность своих детей в Интернете. Он также имеет встроенные фильтры, для ограничения доступа к сомнительным сайтам.

Mesh Router MR2200ac является одним из первых маршрутизаторов, сертифицированных WPA3, и поэтому имеет новые опции безопасности WPA3. Новинка оценена в $ 199.