Новейшие сетевые системы с Wi-Fi 6 от TP-Link

Компания TP-Link представила две новые сетевые системы с 6- ячеистыми сетями Wi-Fi - Deco X20 и Deco X60. Они идентичны по дизайну и размерам и отличаются только техническими характеристиками.

Deco X20 - это двухдиапазонная ячеистая сетевая система класса AX1800, которая поддерживает скорость до 574 Мбит/с в сети 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/с в сети 5 ГГц . Старшая модель Deco X60, отличается наличием рейтинга класса AX3000. Это означает максимальную скорость передачи данных до 574 Мбит/с в сети 2,4 ГГц и 2,402 Мбит/с в сети 5 ГГц.

Каждая новинка оснащена 4 внутренними антеннами, а каждый узел имеет два комбинированных порта Gigabit Ethernet WAN / LAN. Также применена технология TP-Link Homecare, которая имеет встроенную антивирусную защиту, родительский контроль и поддержку голосового помощника Amazon Alexa. Сетевые системы будут доступны в апреле этого года, Deco X60 (2-pack) обойдется в $270, а Deco X20 (2-pack) в $180.