Новейший короткофокусный лазерный проектор CineBeam LG 4K

LG представила новое дополнение к своей линейке лазерных проекторов CineBeam 4K, запуск которого ожидается в ближайшие месяцы. Это ультракороткофокусный лазерный проектор LG HU715Q ( UST ), который может воспроизводить изображение с диагональю 100 дюймов, его можно установить всего в 21,7 см от стены, что идеально подходит для размещения в небольших помещениях. Для ненавязчивости он также имеет тканевое покрытие, предоставленное датской текстильной компанией Kvadrat.

В нижней части проектора находятся четыре встроенных драйвера динамиков в 2,2-канальной конфигурации, которые можно расширить до настройки «объемного звука» с добавлением одного или двух динамиков Bluetooth. Звуковая система мощностью 20 Вт в четыре раза мощнее, чем у текущей модели LG UST 4K, LG HU85LA. Тем не менее, благодаря трем портам HDMI, один из которых поддерживает eARC/ARC , HU715Q также можно подключить к внешней звуковой системе или саундбару для усиления звучания. Модель обеспечивает разрешение 4K с заявленным коэффициентом контрастности 2 000 000:1. Пиковая яркость составляет 2500 люмен ANSI для HU715Q. Проектор рассчитаны на 20 000 часов использования, что соответствует примерно 40 часам в неделю в течение десяти лет. Встроено множество функций обработки изображений, в том числе Dynamic Tone Mapping, который поддерживает производительность HDR для постоянной точной настройки цвета и контрастности, а также режим Filmmaker Mode.
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