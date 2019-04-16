Новые беззеркальные камеры от Panasonic, LUMIX S1 и S1R

Компания Panasonic выпустила в полнокадровую беззеркальную серию Lumix S, состоящую из камер LUMIX S1 и S1R.

Эти камеры поставляются с 24-мегапиксельными и 47,3-мегапиксельными полнокадровыми CMOS-датчиками, с возможностью записи видео в 4K при 60р. Серия основана на стандарте L-Mount. Это также вносит режим с высоким разрешением и новый Venus Engine, который позволяет делать четкую фокусировку. LUMIX S1R включает в себя 47,3-мегапиксельный полнокадровый CMOS-датчик, который достигает высокого отношения сигнал / шум (S / N), используя свою эффективность конденсации света, несмотря на большое количество пикселей. Режим высокого разрешения обеспечивает 187-мегапиксельную фотографию сверхвысокой точности с технологией съемки со сдвигом пикселей. LUMIX S1 - это гибридная камера, оснащенная 24,2-мегапиксельным полнокадровым CMOS-сенсором, обеспечивающим широкий динамический диапазон. Режим высокого разрешения обеспечивает 96-мегапиксельную фотографию сверхвысокой точности с технологией съемки со сдвигом пикселей. Камеры оснащены батареями емкостью 3050 мАч.