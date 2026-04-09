Новые чипы Intel получат улучшенную систему крепления кулера

В новой серии утечек о будущих процессорах Intel Nova Lake стало известно, что десктопные версии Nova Lake-S получат обновлённый сокет и новый механизм прижима. По данным VideoCardz, чипы в исполнении LGA-1954 будут оснащены системой 2L-ILM, которая должна улучшить контакт между процессором и системой охлаждения. С учётом того, что новые настольные процессоры Intel могут получить до 52 производительных ядер, необходимость в более надёжном креплении выглядит вполне логично. 2L-ILM представляет собой двухуровневый независимый механизм прижима — используются два рычага, расположенные по обе стороны процессора, которые фиксируют его в сокете LGA-1954.

Давление распределяется с двух сторон, благодаря чему достигается более ровная посадка, а система фиксации работает эффективнее, обеспечивая лучший контакт с кулером. Intel традиционно делит свои сокеты на несколько типов. Базовым вариантом является Default-ILM, также существует RL-ILM. Как это было, например, с Arrow Lake, производители материнских плат используют разные механизмы фиксации в зависимости от сегмента. В более доступных решениях применяется Default-ILM, тогда как в дорогих платах с поддержкой разгона устанавливается RL-ILM, который обеспечивает более сильный прижим и более ровную поверхность контакта для охлаждения. Новый механизм, скорее всего, будет применяться только во флагманских решениях, так как в бюджетном сегменте это ничего не даст от слова совсем.