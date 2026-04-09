Новые чипы Intel получат улучшенную систему крепления кулера

В новой серии утечек о будущих процессорах Intel Nova Lake стало известно, что десктопные версии Nova Lake-S получат обновлённый сокет и новый механизм прижима. По данным VideoCardz, чипы в исполнении LGA-1954 будут оснащены системой 2L-ILM, которая должна улучшить контакт между процессором и системой охлаждения. С учётом того, что новые настольные процессоры Intel могут получить до 52 производительных ядер, необходимость в более надёжном креплении выглядит вполне логично. 2L-ILM представляет собой двухуровневый независимый механизм прижима — используются два рычага, расположенные по обе стороны процессора, которые фиксируют его в сокете LGA-1954.

Давление распределяется с двух сторон, благодаря чему достигается более ровная посадка, а система фиксации работает эффективнее, обеспечивая лучший контакт с кулером. Intel традиционно делит свои сокеты на несколько типов. Базовым вариантом является Default-ILM, также существует RL-ILM. Как это было, например, с Arrow Lake, производители материнских плат используют разные механизмы фиксации в зависимости от сегмента. В более доступных решениях применяется Default-ILM, тогда как в дорогих платах с поддержкой разгона устанавливается RL-ILM, который обеспечивает более сильный прижим и более ровную поверхность контакта для охлаждения. Новый механизм, скорее всего, будет применяться только во флагманских решениях, так как в бюджетном сегменте это ничего не даст от слова совсем.
Intel представила процессоры серии Core Ultra 200HX Plus…
Сегодня Intel анонсировала новую серию мобильных процессоров Intel Core Ultra 200HX Plus, которые, по сло…
Intel создаст новую архитектуру ядер процессора…
Согласно последней информации, компания Intel планирует вернуться к унифицированной архитектуре ядер — фо…
Huawei прокачала Ascend 950PR, чтобы конкурировать с NVIDIA…
Китайские компании уже давно пытаются пошатнуть доминирование NVIDIA на рынке вычислительных чипов, но, н…
Процессоры AMD нового поколения получат больше ядер…
Стандартный вычислительный кристалл CCD на базе микроархитектуры AMD следующего поколения Zen 6, как ожид…
В сети засветился новый процессор Intel без встроенной графи…
До финального релиза обновлённой линейки Intel Arrow Lake Refresh остаются считанные недели, и новые данн…
Intel вновь повысит цены на свои процессоры…
Сообщается, что компания Intel готовит очередное повышение цен на процессоры. По данным китайской аналити…
Intel передумала выпускать процессор Core Ultra 9 290K Plus…
После выхода обновлённой серии процессоров Arrow Lake Refresh от компании Intel, которая получила названи…
