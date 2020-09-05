Новые детали консоли Xbox Series X

В сети появилась достаточно интересная информация об игровой консоли Xbox Series X, которая совсем уже скоро должна отправиться в релиз. Инсайдеры рассказали о том, что при запуске игры у геймера будет два варианта на выбор — стандартное 4К-разрешение и 60 кадров в секунду или апскейл до 4К но при 120 кадрах в секунду. Это позволит в разного рода шутерах получить больше частоты кадров и более плавную картинку. Вероятно, эта возможность многим действительно понравится, особенно если вы большой фанат играть в шутеры на консолях. С другой стороны, такая возможность явно будет не во всех играх, ведь в некоторых проектах просто нет смысла давать игроку именно вот такую возможность. Будем ждать полноценного релиза и тогда все расскажем.