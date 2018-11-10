Новые фитнес браслеты от Huawei

Компания Huawei выпустила два новых фитнес браслета это Huawei Band 3 Pro и Huawei Band 3e.

Huawei Band 3 Pro - за 70 долларов вы получите фитнес-трекер со встроенной поддержкой GPS, монитор сердечного ритма с усовершенствованным инфракрасным датчиком TruSeen 3.0 от Huawei, отслеживанием сна и расширенным отслеживанием плавания. Он имеет 0,95-дюймовый цветной сенсорный AMOLED-дисплей для удобной навигации. Band 3 Pro рассчитан на водонепроницаемость до 5 атмосфер, а заряд аккумулятора может длиться до 12 дней обычного использования с отслеживанием сна и непрерывным контролем сердечного ритма.

Huawei Band 3e - стоимость составляет 30 долларов и имеет съемный корпус. Данный браслет подходит больше для людей занимающийся активным образом жизни: бег, баскетбол, бейсбол. Его аккумулятора хватает до 14 дней использования. У Huawei Band 3e отсутствует датчик сердечного ритма. Оба браслета синхронизируются с Huawei Health, которая предлагает интеграцию синхронизации с Google Fit.