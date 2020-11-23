Новые iPhone и iPad будут поддерживать геймпады

Новые флагманские модели iPhone и iPad способны запускать самые высококачественные мобильные игры, но вы, вероятно, не захотите ограничивать себя сенсорным управлением, ведь это не совсем удобно для конечного пользователя в тех же шутерах. Конечно, для геймеров доступен ряд контроллеров от сторонних производителей с поддержкой iOS и iPadOS, но если у вас уже есть игровая консоль, есть большая вероятность, что вы сможете использовать контроллер консоли с мобильными устройствами Apple. Правда, консоли нового поколения и их геймпады пока что являются исключением, но это в ближайшем будущем должны исправить. И тогда можно будет на своем смартфоне играть в шутеры или гонки на качественном контроллере от игровой приставки.